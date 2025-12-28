Palladino a Dazn dopo Atalanta Inter: «Piano gara diverso dagli ultimi anni, stando bassi. Djimsiti? L’ho abbracciato per questo motivo. Roma? Gasperini è stato un maestro per me»

Palladino a Dazn dopo Atalanta Inter: le parole del tecnico dei bergamaschi al termine del match perso 0-1 nella 17a giornata

Dopo il ko contro l’Inter, maturato al termine di una sfida intensa e combattuta, il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN.

Un’analisi lucida, tra rammarico per l’episodio decisivo e consapevolezza di un percorso di crescita che prosegue.

IL PIANO GARA E LA SCONFITTA – «Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto a quello degli ultimi anni, stando un po’ più bassi. Potevamo fare un po’ meglio la fase di non possesso e la gestione della palla. Nel primo tempo siamo stati un po’ sterili, molto meglio nel secondo. Il rammarico è per il gol preso quando i valori si stavano riequilibrando e che ci ha fatto male. Poi abbiamo cambiato anche sistema di gioco, c’è stata una grande occasione con Samardzic. Alla squadra ho detto che questa partita ci farà crescere, ce la siamo giocata con tutte le nostre armi. Dobbiamo accettare il risultato e svoltare subito, perché ci aspetta un’altra partita altrettanto difficile contro la Roma».

L’EPISODIO DI DJIMSITI – «A fine partita mi sono sentito di abbracciarlo, perché di solito questi errori non li fa e non me la posso prendere con lui. Sono errori che capitano durante la stagione ed è accaduto stasera. Alla fine ho chiuso con quattro attaccanti per mettere ancora più pressione, ma contro queste grandi squadre devi essere perfetto perché non ti concedono tante occasioni. Ci è mancato questo, ma ce la siamo giocata fino alla fine».

LA SFIDA A GASPERINI – «Non è una sfida mia contro il passato. Gian Piero Gasperini è stato un maestro per me e lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato da calciatore. Abbiamo scalato delle posizioni, siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo e contro la Roma cercheremo di fare risultato».