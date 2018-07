Roma, Pallotta squalificato dalla Uefa per tre mesi: la replica su Twitter – FOTO

Il presidente della Roma James Pallotta replica con ironia alla Uefa – 20 luglio, ore 17.44

Vi abbiamo raccontato della lunga squalifica, tre mesi in totale, inflitta dalla Uefa al presidente della Roma James Pallotta per le accuse contro l’arbitraggio dopo la sfida contro il Liverpool in Champions League. Il chairman di Boston ha replicato tramite Twitter, ma ha scelto la strada dell’ironia: «Se non posso entrare negli spogliatoi non so dove potrò fare il mio massaggio prepartita?».

UEFA appeal incoming from Pallotta 😉 “If I’m not allowed in locker room, not sure where I get my pre-match massage?” pic.twitter.com/7tEYfJYgiI — AS Roma English (@ASRomaEN) July 20, 2018

Il presidente della Roma è stato sospeso dalla UEFA per le parole pronunciate dopo la partita contro il Liverpool, dove criticò l’arbitraggio

A un paio di mesi di distanza dalla partita Liverpool-Roma, semifinale di Champions League, terminata 4-2 in favore degli inglesi, CEDB (UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body) ha multato la societù giallorossa e squalificato il presidente James Pallotta. Nello specifico, dopo l’accusa di condotta scorretta per James Pallotta, organizzazione insufficiente, scale bloccate allo stadio e presenza di botti e fumogeni tra il pubblico, la UEFA ha multato la Roma di 19mila euro e squalificato il presidente americano per tre mesi.

La squalifica del numero uno giallorosso partirà dalla prima partita della Roma in Champions League, prevista a metà settembre. Al momento i capitolini non hanno intenzione di presentare ricorso.