Panchina Brescia: Grosso risolve con il Verona e aspetta Cellino

Panchina Brescia: Fabio Grosso risolve il suo contratto con il Verona e aspetta la definitiva chiamata di Cellino

Novità importanti per quanto riguarda la panchina del Brescia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in questi minuti Fabio Grosso sta risolvendo il suo contratto con l’Hellas Verona, diventando di fatto un allenatore libero sul mercato.

Grosso è il candidato a sostituire Eugenio Corini, esonerato in serata dal Brescia. Resta sullo sfondo Diego Lopez, ma in questo momento sembra Fabio Grosso il maggior indiziato a sedersi sulla panchina delle Rondinelle.