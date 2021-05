Panchina Torino: niente rinnovo per Nicola? Juric primo obiettivo

Il Torino potrebbe svoltare dopo la salvezza acquisita: niente rinnovo in vista per Davide Nicola. Juric prima scelta di Cairo

Davide Nicola ha compiuto l’ennesima impresa della sua carriera portando in salvo un Torino dato per spacciato a metà campionato: il patron Cairo però sembra voler svoltare completamente, come riportato da La Stampa.

Il primo nome sul taccuino granata sarebbe quello di Ivan Juric, in rotta con l’Hellas Verona dopo due stagioni di alto livello: il gioco e la grinta del tecnico potrebbero essere un nuovo inizio per un Torino che vuole dimenticare gli ultimi due anni.