Papera Lloris, il clamoroso errore del portiere del Tottenham durante la finale dei Mondiali Francia-Croazia

Nonostante il punteggio reciti 4-1 per la Francia, Mandzukic, o meglio, Lloris ha regalato una flebile speranza di rimonta ai croati. Al 70′ del secondo tempo retropassaggio di Varane innocuo per il suo portiere, che controlla la palla prova il dribbling su Mandzukic che stava andando in pressione sul portiere, perde la palla in maniera abbastanza goffa e regala la sfera all’attaccante della Juve che a porta sguarnita deposita in rete. 4-2 Francia e Croazia che ora ci crede un po’ di più.