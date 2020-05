Paquetà prima scelta della Fiorentina: i nodi da sciogliere

La Fiorentina ha stabilito l’obiettivo: piace Paquetà, che piace molto a Commisso. La situazione del brasiliano

In casa viola si inizia a pensare concretamente al mercato. Nel mirino della Fiorentina, come prima scelta per il mercato estivo, è finito Lucas Paquetà. Il brasiliano piace molto a Commisso e al tecnico, che lo preferiscono persino a De Paul per le sue caratteristiche e il suo eclettismo.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Iachini lo immagina da trequartista dietro le due punte o da mezzala in un centrocampo a tre. Insomma, già lo vede nel suo scacchiere tattico. Restano però dei nodi da sciogliere. In primis bisogna capire se vi sia la disponibilità del brasiliano di approdare a Firenze. A gennaio, convinto di poter riconquistare il Milan, aveva rifiutato. Bisogna poi trovare un accordo su ingaggio e tempi.