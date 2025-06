Paquetà, a breve la sentenza per il caso scommesse in Premier League: ecco cosa rischia!

Caso Paquetà: a breve il verdetto sul caso scommesso che ha coinvolto il calciatore: ecco cosa rischia il brasiliano ex Milan

Il ‘caso Paquetà’ vive una fase cruciale: l’udienza disciplinare sulla presunta violazione delle norme sulle scommesse da parte del centrocampista brasiliano si è da poco conclusa, e si attende ora il verdetto che potrebbe segnare profondamente la sua carriera. Lucas Paquetà, ex Milan e attualmente al West Ham, è accusato dalla Football Association inglese di aver cercato intenzionalmente ammonizioni durante le partite per trarne un guadagno illecito. L’udienza, iniziata a marzo, si è chiusa dopo diversi giorni di dibattimento e, come riportato dal Daily Mail, la sentenza potrebbe arrivare entro quattro-otto settimane. In caso di condanna, Paquetà rischia perfino la squalifica a vita, una prospettiva che pone in serio dubbio il suo futuro nel calcio professionistico.

Il West Ham, proprietario del cartellino del giocatore, ha spinto per una rapida conclusione del procedimento, consapevole delle ripercussioni che l’indagine sta avendo sul rendimento e sulla serenità di Paquetà. Il tecnico degli Hammers, Graham Potter, ha recentemente dichiarato che il brasiliano è in difficoltà a causa dei ritardi e dello stress legato alla vicenda. La situazione personale di Paquetà è stata anche espressa pubblicamente dalla moglie Maria Eduarda Fournier, che ha parlato di un “incubo” vissuto dalla famiglia. Sul campo, le tensioni sono emerse in momenti intensi come quando il giocatore si è commosso dopo un’ammonizione in una partita contro il Tottenham. L’esito dell’udienza influenzerà inevitabilmente le scelte di mercato del West Ham in vista della sessione estiva, che attendono con ansia di poter definire una strategia chiara per il futuro di Paquetà e della squadra.