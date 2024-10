Paquetà a rischio squalifica a vita: la svolta nelle indagini per le scommesse

Douglas Luiz Juventus, il brasiliano ha già le valigie? Cosa filtra sul futuro del brasiliano dopo un avvio di stagione da dimenticare

L’inizio dell’avventura alla Juventus di Douglas Luiz è stato certamente non all’altezza delle aspettative: pesano due errori consecutivi che hanno portato ai rigori per Lipsia e Cagliari oltre a un costo dell’operazione in estate importante: oltre 50 milioni di euro.

Un avvio in salita al punto che qualcuno ha già messo in discussione il futuro in bianconero. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, se è vero che qualche club di Premier League potrebbe farsi sotto dall’altro la Juve dovrebbe mettere a segno per forza di cosa una minusvalenza. Anche per questo si cercherà di recuperare il ragazzo mentalmente e fisicamente per averlo al top della condizione.