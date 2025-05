Empoli, Venezia e Monza: si attiva il paracadute finanziario: quanto incassano dopo la retrocessione?

Empoli, Venezia e Monza, si attiva il paracadute finanziario dopo la retrocessione: ecco quanto incasseranno le tre squadre

Il paracadute finanziario rappresenta una misura economica fondamentale per aiutare le squadre a riorganizzarsi dopo la discesa in Serie B, e i suoi criteri di distribuzione seguono un preciso schema a fasce. L’entità del contributo varia a seconda della permanenza del club in Serie A nelle stagioni precedenti. I club inseriti nella fascia A, ossia quelli saliti dalla Serie B e rimasti nella massima serie per una sola stagione, ricevono 10 milioni di euro. Per le società in fascia B, che hanno militato in Serie A per due anni consecutivi prima della retrocessione, l’importo sale a 15 milioni. Infine, i club più tutelati economicamente sono quelli appartenenti alla fascia C, cioè squadre che vantano almeno tre stagioni consecutive in Serie A prima del ritorno in cadetteria: a loro spetta un indennizzo di 25 milioni di euro.

Questa suddivisione mira a garantire una transizione meno traumatica dal punto di vista finanziario, tenendo conto degli investimenti e dei costi strutturali sostenuti dai club durante il periodo nella massima serie. I 25 milioni destinati alle squadre di fascia C servono a compensare maggiori spese di gestione, organici spesso più onerosi e infrastrutture sviluppate su scala superiore. Il meccanismo, pur criticato da alcuni per le possibili distorsioni competitive in Serie B, risponde alla logica di tutelare club che, dopo anni di Serie A, rischierebbero un tracollo economico in caso di retrocessione improvvisa. Al contrario, per le neopromosse che scendono subito – fascia A – il paracadute è più contenuto, riflettendo una minore esposizione finanziaria. In sintesi, si tratta di un sistema studiato per proteggere la sostenibilità del calcio italiano, aiutando le squadre retrocesse a rimanere competitive e a evitare crolli strutturali, in un campionato che richiede prontezza e solidità economica per puntare a un rapido ritorno in A.