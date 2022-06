Paredes, l'aneddoto su Messi: «Voleva uccidermi...»

Il centrocampista del PSG Paredes ha svelato un particolare aneddoto sul suo compagno di squadra e Nazionale Messi

Leandro Paredes, centrocampista del PSG e dell’Argentina, in una intervista a Goal.com ha svelato un aneddoto su Leo Messi, quando ancora la Pulce non giocava in Francia e sfidò proprio i parigini in Champions League.

L’ANEDDOTO – «Era arrabbiatissimo Messi, sembrava pazzo. E’ stato brutto, voleva uccidermi ed io andare a casa. Dopo questo episodio però ci siamo visti in Nazionale e lui si è comportato come se niente fosse. Ha mostrato che tipo di persona è. Ora quando ricordiamo quello scontro ridiamo».