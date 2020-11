Paris Saint Germain: le condizioni di Neymar, Mbappé, Verratti, Icardi e Draxler

Il Paris Saint Germain ha pubblicato un report medico sulle condizioni di Neymar, Mbappé, Verratti, Icardi e Draxler

– Kylian Mbappé: uscito dalla partita contro il Nantes per disturbi muscolari al tendine del ginocchio destro, non è disponibile per la trasferta in Germania e la sua indisponibilità sarà rivalutata tra 48 ore.

– Neymar Jr: infortunato agli adduttori, è prevista il rientro dopo la sosta internazionale.

– Marco Verratti: buona evoluzione dell’infortunio al quadricipite, ritorno della gara dopo l’intervallo internazionale.

– Mauro Icardi: continua la sua riabilitazione e il suo lavoro specifico. Tornerà dopo la pausa internazionale.

– Julian Draxler: continua il suo lavoro di riabilitazione, tornerà dopo la pausa internazionale.