Parma, Pezzella in gruppo: differenziato per Gervinho e Grassi

Parma, rientro dalle nazionali per tutti i giocatori. Questo quanto emerso dopo la seduta di allenamento di ieri

Nazionali alle spalle è tempo di tornare a pensare al campionato. Il Parma di Roberto D’Aversa sfiderà il Bologna di Mihajlovic nel match del Dall’Ara in programma domenica 24 alle 12:30.

Non tutti però saranno disponibili per la gara: Kucka è rientrato infatti ieri dalla Nazionale e Pezzella si è allenato con il gruppo dopo la gastroenterite febbrile che lo aveva colpito nei giorni precedenti. Differenziato invece per Gervinho e Grassi. Cure per Inglese, Karamoh e Cornelius.