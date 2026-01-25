Parma, ansia per Valenti: infortunio muscolare nel finale contro l’Atalanta! Ecco la prima diagnosi

Parma, ansia per Valenti: infortunio muscolare nel finale contro l’Atalanta! Prossimamente gli esami, ma intanto ecco la prima diagnosi

Tegola in casa Parma al termine dell’ultima sfida di campionato. L’infermeria dei Ducali si riempie con un nome pesante: quello di Lautaro Valenti. Il roccioso difensore centrale argentino è stato costretto ad alzare bandiera bianca nelle battute finali del match, chiedendo la sostituzione a causa di un fastidio fisico che non gli ha permesso di proseguire la gara fino al triplice fischio.

Le immagini che arrivano dalla panchina non lasciano tranquillo lo staff tecnico dei Crociati: subito dopo l’uscita dal campo, al giocatore è stata applicata una vistosa borsa del ghiaccio sulla zona interessata. La prima diagnosi filtrata a caldo dagli spogliatoi parla di un risentimento alla coscia sinistra. Una situazione che tiene col fiato sospeso l’ambiente gialloblù, che attende con ansia l’esito degli esami strumentali previsti nelle prossime ore. I test medici saranno fondamentali per stabilire l’eventuale presenza di lesioni e definire i tempi di recupero, con il rischio concreto che il difensore debba saltare i prossimi delicati impegni di Serie A.

