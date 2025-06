Parma, scelto Cuesta come nuovo allenatore: chi è l’allievo di Arteta, stabilito un record storico

Tutto quello che c’è da sapere su Carlos Cuesta, scelto come nuovo allenatore del Parma dopo l’addio di Chivu. I dettagli

Il Parma ha scelto Carlos Cuesta come nuovo allenatore per la stagione 2024-25: trent’anni a luglio, spagnolo, poliglotta, arriva dall’esperienza triennale nello staff di Mikel Arteta all’Arsenal. In passato ha lavorato anche con l’Under 17 della Juventus. Il contratto, in fase di definizione, sarà valido fino al 2027 con un ingaggio vicino al milione annuo. La scelta ha suscitato curiosità e perplessità tra i tifosi: Cuesta non ha mai allenato una prima squadra, ma il presidente Krause, da sempre affascinato dai profili giovani e ambiziosi, ha deciso di puntare forte su di lui, come fece in passato con Enzo Maresca. Cuesta diventerebbe così l’allenatore più giovane nella storia della Serie A a girone unico.

Il progetto tecnico dovrebbe ispirarsi al calcio di Arteta e, indirettamente, a quello di Guardiola: possesso palla, gioco propositivo e attenzione ai giovani. La sua nomina è il frutto di una scelta ponderata dal management gialloblù, in particolare dall’amministratore delegato Cherubini e dal futuro direttore sportivo Pettinà. Ora la sfida sarà quella di conquistare un ambiente inizialmente diffidente, che immaginava nomi più noti come De Rossi, Palladino o Pirlo. L’obiettivo dichiarato di Krause è una salvezza serena, senza i patemi delle ultime stagioni. Per ottenerla, Cuesta dovrà trasformare il suo salto nel vuoto in un’opportunità vincente, partendo dal gioco per conquistare fiducia e risultati.