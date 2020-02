Parma, D’Aversa: «Gervinho? Il tempo sistemerà le cose»

Il caso Gervinho continua a tenere banco in casa Parma. Ecco le parole di D’Aversa ai microfoni del Corriere dello Sport

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per analizzare il caso: «Sotto l’aspetto tecnico avrei bisogno di un giocatore come lui perché tutti sanno l’importanza che ha avuto per questa squadra in passato grazie anche all’aiuto dei compagni. Quello che è successo però lo conoscono tutti e sarebbe inopportuno parlare di lui ora. Il tempo sistemerà le cose. In un modo o nell’altro».