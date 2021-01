Parma, Iacoponi difende Liverani: «La squadra è con lui»

Simone Iacoponi ha parlato del momento difficile del Parma e di Liverani

In casa Parma sono momenti di riflessione per quanto riguarda la panchina di Fabio Liverani dopo la sconfitta contro il Torino. A parlare dell’allenatore, ai microfoni di Dazn, è stato il difensore dei ducali Simone Iacoponi.

«C’è un rammarico molto grosso. Sapevamo che questa era una partita per noi fondamentale, una gara in cui dovevamo trovare il risultato e purtroppo non c’è stato. Forse il risultato finale è un po’ troppo, non è giusto, però non dovevamo concedere ciò che abbiamo concesso. Bisogna farsi un esame di coscienza e ripartire subito perché mercoledì già avremo un’altra partita. I risultati bisogna iniziare a farli e il prima possibile. La squadra è sempre stata dalla parte di Liverani e lo sarà sempre. Continueremo, come abbiamo sempre fatto e ancora di più, a lavorare sul campo e fare ciò che il mister ci chiede».