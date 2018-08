Parma-Juve, i convocati di Allegri: torna De Sciglio

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Parma di D’Aversa

Sono 23 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera contro il Parma di Roberto D’Aversa. Come già pre-annunciato dal tecnico bianconero in conferenza stampa, Mattia De Sciglio è tornato disponibile ed è stato prontamente convocato. Presente anche il classe 2000 Moise Keane mentre, come logico, è ancora assente Leonardo Spinazzola il quale tornerà non prima della fine di Ottobre.