Ciro Immobile è stato autore dell’ennesima super prestazione con la maglia della Lazio: gol e assist e record biancoceleste infranto

Ciro Immobile è nella storia della Lazio. L’attaccante napoletano è diventato il marcatore con la media gol più alta nella storia biancoceleste. Un record di 0,74 gol a partita, con 74 gol i 99 partite. Superati pilastri della storia della Lazio come Signori, Piola, Klose, Chinaglia e Giordano. Ciro Immobile è sempre più decisivo e fondamentale per i suoi, soprattutto quando le stelle Milinkovic-Savic e Luis Alberto si oscurano. È lui a sbloccare la partita al Tardini con un rigore perfetto calciato sotto alla traversa, ed è sempre lui a servire un grande assist a Joaquin Correa per il 2 a 0. La Lazio è ora terza e in attesa del derby guarda l’Inter dall’alto in basso, quell’Inter che ha soffiato ai biancocelesti la Champions League all’ultima giornata. La stessa che i biancocelesti affronteranno lunedì 29 all’Olimpico, con gli occhi iniettati di sangue. Partita in cui Ciro Immobile, alla centesima con gli Aquilotti, vorrà ancora una volta essere protagonista.