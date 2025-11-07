Pellegrino Parma, arriva la smentita: quella big italiana non lo ha nel mirino per il calciomercato di gennaio. Le ultime

Pellegrino Parma: smentite le voci di un interesse del Milan. L’attaccante è destinato a rimanere alla corte di Cuesta fino a giugno.

Nelle ultime ore il nome di Mateo Pellegrino, giovane attaccante del Parma, era finito al centro delle cronache di mercato, accostato con insistenza al Milan. Tuttavia, a gettare acqua sul fuoco delle indiscrezioni è arrivata una smentita netta da parte del giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha voluto chiarire definitivamente la posizione del club rossonero.

Le voci si erano diffuse rapidamente, anche perché la recente sfida di campionato contro il Parma aveva offerto al Milan l’occasione ideale per osservare dal vivo il talento argentino. Secondo alcune fonti, gli scout rossoneri avrebbero seguito con particolare attenzione le prestazioni di Pellegrino, considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie B. Ma la realtà, come precisato da Moretto, è ben diversa.

«Quello che risulta a noi è che ad oggi Mateo Pellegrino non sia un nome valutato, vagliato dai dirigenti rossoneri», ha dichiarato l’esperto di mercato, aggiungendo di volerlo dire “con il massimo rispetto per i colleghi” che avevano riportato la notizia. Una frase che chiude, almeno per il momento, le porte a qualsiasi possibile trattativa tra Pellegrino e il Milan, riportando il discorso su binari più realistici.

La smentita di Moretto ridimensiona quindi le ipotesi che avevano collocato Pellegrino del Parma tra i candidati per rinforzare il reparto offensivo di Pioli. Nelle scorse settimane, infatti, il nome dell’attaccante argentino era stato affiancato a profili come Panichelli e Dovbyk, inseriti in una presunta “short list” di giocatori seguiti dal club. Ma, secondo quanto riportato da Moretto, nessun contatto o interesse concreto sarebbe stato avviato dalla dirigenza milanista.

Nonostante ciò, il futuro di Pellegrino al Parma resta interessante da seguire. Il giovane attaccante sta vivendo una fase di crescita costante sotto la guida di Fabio Pecchia e rappresenta uno dei punti di forza della formazione emiliana, che punta con decisione al ritorno in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e anche se il Milan ha smentito qualsiasi contatto, non è escluso che altri club possano inserirsi nelle prossime sessioni di mercato.

In conclusione, l’episodio conferma quanto il nome di Pellegrino del Parma sia ormai entrato nel radar mediatico del calcio italiano. La smentita di Moretto spegne al momento le voci rossonere, ma il talento dell’attaccante argentino continua a far parlare di sé e potrebbe presto attirare nuovi estimatori, in Italia e all’estero.