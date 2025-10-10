Parma Monza 2-1: vittoria in amichevole per i gialloblù! Il racconto della sfida, successo per Cuesta

Parma Monza 2-1 in amichevole: i gialloblù festeggiano, Cuesta protagonista del successo. Il racconto

Il Parma di Cuesta, tecnico che ha riportato i ducali in Serie A dopo una stagione di grande solidità, ha ottenuto un successo importante in amichevole contro il Monza. La sfida, disputata in un clima di preparazione e sperimentazione, si è conclusa con il punteggio di 2-1 a favore dei gialloblù.

I protagonisti del match

Ad aprire le marcature è stato Pontus Almqvist, esterno offensivo svedese classe 1999, arrivato a Parma per portare velocità e imprevedibilità sulle corsie. La sua rete ha confermato le qualità di inserimento e finalizzazione che lo rendono un’arma preziosa nello scacchiere di Cuesta.

Il raddoppio è arrivato grazie a Patrick Cutrone, attaccante italiano cresciuto nel vivaio del Milan e noto per la sua grinta e il fiuto del gol. Cutrone, che sta cercando continuità dopo diverse esperienze in Italia e all’estero, ha dimostrato di poter essere una pedina importante per l’attacco ducale.

Il Monza, ha accorciato le distanze con una rete firmata da un elemento della Primavera, segnale della volontà del club di valorizzare i propri talenti.

Analisi della partita

Il test ha offerto spunti interessanti per entrambe le formazioni. Il Parma ha mostrato una buona organizzazione difensiva e una manovra fluida, con particolare attenzione alle transizioni veloci. Cuesta ha potuto valutare lo stato di forma dei suoi uomini e testare nuove soluzioni tattiche in vista del campionato.

Il Monza, nonostante la sconfitta, ha messo in campo intensità e spirito di sacrificio. Bianco ha dato spazio a diversi giovani, dimostrando fiducia nel settore giovanile e cercando di ampliare le rotazioni in vista degli impegni ufficiali.

La vittoria del Parma per 2-1 sul Monza rappresenta un segnale positivo per i ducali, che confermano la crescita del gruppo e la capacità di sfruttare le qualità dei singoli. Per il Monza, invece, l’amichevole è stata un’occasione utile per testare nuove soluzioni e dare minuti preziosi ai giovani.

Con Almqvist e Cutrone sugli scudi, il Parma guarda con fiducia ai prossimi impegni, mentre il Monza continua il proprio percorso di crescita.