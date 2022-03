Lazio, Parolo: «Immobile mi ricorda Di Natale. Italia? Questo gruppo ha identità e sa come giocare le partite»

Le parole di Marco Parolo sul momento difficile in casa Lazio dopo la sconfitta nel derby contro la Roma e di Italia-Macedonia

Intervistato da Lazio Style Radio, Marco Parolo ha parlato del momento della Lazio dopo la pesante sconfitta nel Derby. Inoltre, ha voluto commentare anche l’impegno dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Ecco le sue parole:

IMMOBILE – «Se può cambiare stile di gioco per allungare la carriera? Diciamo che lui la porta la vede e con gli anni si impara a gestire le proprie forze, si capisce quando uno scatto è utile e quando no. Ha un fisico che gli permette di lavorare in un certo modo e io penso che possa ripercorrere gli stessi anni di Di Natale per caratteristiche e anche per gol».

ITALIA-MACEDONIA – «Io penso che la squadra di Mancini affronti la gara imponendo il proprio gioco e il proprio ritmo però non si può sottovalutare la Macedonia che ha giocatori che giocano in campionati maggiori in diversi paesi, hanno esperienza europea importante e con individualità singole che se sottovalutate possono creare difficoltà. Spero che l’Italia abbia la forza giusta per imporsi. L’Italia deve saper affrontare la gara nel modo giusto, deve fare una partita intensa e metterla sui propri binari sin da subito perché non riuscire a sbloccarla potrebbe creare nervosismo. Questo è un gruppo solido e forte che ha vinto, che lavora insieme. Il gruppo che si era creato con Conte si era sfaldato un po’ e questo ha creato malumori generali che non ti facevano essere sereno. Questo gruppo ha identità e sa come giocare le partite».

