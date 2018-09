Parolo infiamma il derby: «Siamo felici di essere davanti alla Roma!»

Marco Parolo ha parlato in vista del derby di domani: «È la partita dei tifosi, possiamo vincerla se giochiamo come sappiamo»

Il derby della Capitale non ha bisogno di presentazioni. La partita più attesa della stagione, quella che potrebbe indirizzare in un verso o nell’altro la stagione delle due squadre capitoline. Marco Parolo lo sa e sulle colonne del Corriere dello Sport, illustra le sue sensazioni per il derby di sabato pomeriggio: «Tutte le partite sono importanti per la squadra, la società, l’allenatore. Ma il derby si gioca per i tifosi ed è la partita in cui bisogna dare l’anima. Se giochiamo davvero da Lazio possiamo vincerlo». La Roma in questo momento non vive il miglior momento di forma, ma resta un avversario di alto livello: «Ha bisogno soltanto di ritrovare un po’ di equilibrio, hanno giocatori forti e usciranno da questo momento negativo. Intanto siamo contenti di stare davanti».

Parolo si è raccontato così tra presente e passato, elencando gli idoli d’infanzia: «Da piccolo mio nonno mi portava in bici agli allenamenti del Milan. Maldini, Van Basten e i campioni d’Europa del 1989 erano i miei idoli. Nel futuro non escludo di allenare, farò il corso per sicurezza. Tutti dicono che una volta che si smette, si ha ancora la voglia di stare in campo». In conclusione, ha analizzato i motivi delle difficoltà nel vincere a Roma: «Ci si vanta e ci si deprime troppo, in poco tempo. E lo stesso vale per i giocatori, si diventa ogni settimana forti e scarsi e questo rallenta la crescita secondo me, poi i social estremizzano tutto questo. Se non si è concentrati su sé stessi si rischia di perdere la testa».