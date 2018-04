Partita di addio di Pirlo, il campione del mondo 2006 ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: ecco info su data, orario e streaming dell’atteso appuntamento

Partita di addio di Pirlo: il Maestro ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 39 anni dopo aver vinto tanto, quasi tutto, in Italia, in Europa e nel mondo. Campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, il centrocampista ha scritto pagine importanti della storia di Milan e Juventus, senza dimenticare le parentesi con Inter, Reggina e Brescia. Il talento di Flero ha scelto di vivere l’ultima esperienza in Major League Soccer, diventando il punto di riferimento del New York City allenato da Patrick Vieira.

Per salutare il mondo del calcio, almeno da calciatore, Andrea Pirlo giocherà l’ultima partita della serata speciale dedicatagli: “La notte del maestro”. La gara è in programma lunedì 21 maggio 2018 alle ore 20:45, teatro sarà il suo Stadio San Siro di Milano. Presenti amici, ex compagni e colleghi del mondo del calcio: la partita sarà visibile in diretta su Sky (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Sport Mix) e in chiaro anche su Tv8. La partita di addio di Pirlo sarà inoltre disponibile in streaming: per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo.