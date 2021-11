In un’intervista Pastore torna sul suo periodo alla Roma e rivela la sua tristezza

Intervistato da Football Show, Javier Pastore – passato alll’Elche – ha parlato del suo periodo alla Roma. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Ho passato 3 anni in Italia dove non ho avuto la possibilità di giocare. Ora sto molto bene all’Elche. Avevo perso la fiducia, ma non ho mai pensato di smettere»