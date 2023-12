Pastorello: «Per Arthur vedremo a fine stagione, su Meret…»

Le parole di Federico Pastorello, procuratore sportivo, sul futuro di Arthur e Alex Meret al termine della stagione

Federico Pastorello ha parlato a margine dell’Assemblea Assoagenti del futuro di Arthur con la Fiorentina e di Meret.

ARTHUR – «Sono molto contento per lui perché arrivava da una stagione in cui è sempre stato fermo per un lungo infortunio. In quella precedente aveva giocato parecchie partite in un modulo forse non congeniale. Quest’anno ha trovato le due cose e sono molto contento. Vedremo come andrà la stagione, esiste un diritto di riscatto ma più sulla carta che sulla pratica. La Fiorentina ha sempre avuto un approccio molto intelligente al mercato, anche in termini di massa salariale. Il problema di Arthur diciamo è quello, però lui si trova benissimo con la società, allenatore e la città. Ora facciamogli godere di questa stagione e di questa serenità».

MERET – «La stagione del Napoli è molto complicata, con il cambio di allenatore la concentrazione e il lavoro è soprattutto sulla stagione in corso. Alex ha il contratto in scadenza ma con opzione automatica, quindi non c’è tutta questa fretta. La disponibilità da parte del ragazzo per rimanere a Napoli è sempre stata assoluta, poi vedremo come andrà alla stagione. Siamo aperti un po’ a tutto. Possibilità di vedere Meret svincolato? Non credo, l’opzione è a favore del Napoli e penso verrà esercitata al 100%. Arrivati a quel punto si farà il punto della situazione con il club, c’è grande serenità di rapporti».

SCUDETTO – «L’Inter ha raggiunto una maturità incredibile, il pacchetto arretrato è fantastico. Ci sono cinque giocatori che potrebbero giocare tutte le partite. L’Inter è la mia preferita per lo scudetto, la Juve è una squadra tosta, matura e ha un grande allenatore che sa come vincere. Sarà una bella lotta».