Alexandre Pato potrebbe vestire la maglia del Birmingham City

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, potrebbe tornare presto in Europa dopo le esperienze in Cina e in Brasile. Il brasiliano infatti, come riportato da Birmingham Live, sarebbe vicino a vestire la maglia del Birmingham City; club che milita nella Serie B inglese.

Pato, attualmente svincolato, vuole rimettersi in gioco e accetterebbe anche la chiamata di un club minore pur di tornare in campo.