Pedersen, prima il Mondiale e poi l’incontro col Torino per il rinnovo: futuro in stand-by per l’esterno, il cui contratto scadrà tra un anno

Il Torino guarda già oltre il Mondiale e prepara le prossime mosse per blindare Marcus Pedersen. Il terzino norvegese è attualmente impegnato negli Stati Uniti con la Norvegia, anche se nella gara d’esordio vinta per 4-1 contro l’Iraq è rimasto in panchina. La priorità del giocatore, in questo momento, resta naturalmente la competizione iridata, ma in casa granata il tema del suo futuro è già stato messo sul tavolo.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane, una volta concluso il percorso mondiale della Norvegia, il club affronterà il dossier legato al rinnovo del contratto. L’attuale accordo di Pedersen con il Torino scadrà il 30 giugno 2027, una data che impone alla società alcune valutazioni strategiche.

Pedersen Torino, il club vuole evitare rischi contrattuali

L’idea del Torino è quella di arrivare a un prolungamento prima che la situazione possa diventare più delicata. Iniziare la prossima stagione con un giocatore in scadenza nel giro di pochi mesi rappresenterebbe infatti un rischio concreto, soprattutto per un elemento considerato utile all’interno della rosa.

La dirigenza granata non vuole trovarsi nella condizione di dover gestire un possibile addio a parametro zero o una trattativa condizionata dalla scadenza ravvicinata. Per questo il rinnovo di Pedersen è già stato inserito tra le operazioni da programmare dopo il Mondiale.

Pedersen Torino, c’è anche il diritto di prolungamento

Il Torino ha comunque una tutela importante. Nel contratto del terzino norvegese è presente un diritto di prolungamento fino al 2028, che permette al club di mantenere un margine di controllo sulla situazione.

La volontà, però, sembra quella di impostare un discorso più ampio direttamente con il giocatore e il suo entourage. Prima il Mondiale con la Norvegia, poi il futuro granata: Pedersen resta nei piani del Torino, che vuole muoversi per tempo.