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Calciomercato

Dopo Palestra l’Inter non vuole fermarsi! Provedel, Solet e Jones nel piano per Chivu

Published

1 ora ago

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Oumar Solet, difensore dell'Udinese

Dopo Palestra l’Inter non vuole fermarsi! Provedel, Solet e Jones nel piano per Chivu: le prossime mosse dei nerazzurri per l’estate

Il calciomercato dell’Inter entra in una fase sempre più intensa. I nerazzurri si avvicinano alla chiusura per Marco Palestra dall’Atalanta, ma l’esterno non è l’unico obiettivo della dirigenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club vuole costruire un vero instant team, consegnando a Cristian Chivu diversi rinforzi già per il ritiro estivo in Germania, in programma dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen.

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L’idea è chiara: intervenire subito nei reparti considerati più delicati, così da permettere al tecnico di lavorare con gran parte della nuova rosa fin dai primi giorni di preparazione. Se Palestra andrà a rinforzare la fascia destra, gli altri nomi più caldi restano Ivan Provedel, Oumar Solet e Curtis Jones.

Calciomercato Inter, Provedel scelto come vice Martinez

La promozione di Josep Martinez a nuovo titolare dopo l’addio di Yann Sommer ha permesso all’Inter di evitare un investimento pesante tra i pali. Il budget inizialmente pensato per un nuovo primo portiere potrà così essere dirottato su altri reparti.

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Per il ruolo di vice, il profilo scelto è quello di Ivan Provedel. Il portiere dovrebbe arrivare dalla Lazio per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e potrebbe essere subito a disposizione di Chivu in ritiro. L’ex Spezia non partirebbe però con l’idea di essere soltanto una riserva, ma proverebbe a giocarsi le proprie carte per ritagliarsi spazio.

Calciomercato Inter, Solet per la difesa e Jones per il centrocampo

In difesa, il nome più forte resta Oumar Solet dell’Udinese. Il francese è considerato il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo nel reparto arretrato, anche alla luce degli addii ormai vicini di Acerbi e Darmian e dei dubbi sul futuro di De Vrij.

A centrocampo resta viva la pista Curtis Jones. Il Liverpool chiede circa 30 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita, mentre l’Inter è ferma attorno ai 20 milioni, forte della volontà del giocatore e del contratto in scadenza tra un anno. Il progetto è ambizioso: dare a Chivu una squadra già pronta e profondamente rinnovata.

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