David nella storia della Serie A! Tripletta col Canada ai Mondiali, prima di lui l’ultimo a riuscirci fu Batistuta: il dato record

Notte da protagonista assoluto per Jonathan David. Dopo una prima stagione complicata con la maglia della Juventus, l’attaccante canadese ha ritrovato il sorriso nel modo più spettacolare possibile: una tripletta nel netto 6-0 del Canada contro il Qatar, nella seconda giornata del gruppo B dei Mondiali 2026.

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Una prestazione che pesa anche dal punto di vista simbolico. In una sola partita, David ha realizzato la metà dei gol messi insieme in un intero campionato con i bianconeri, regalando una serata da incubo ai tanti fantallenatori che lo avevano aspettato a lungo senza grandi soddisfazioni. Contro il Qatar, però, il centravanti della Juventus ha mostrato tutto il proprio repertorio.

David Canada, numeri storici e paragone con Batistuta

La tripletta di Jonathan David assume un valore ancora più importante se letta in prospettiva storica. L’ultimo giocatore della Serie A capace di segnare tre gol in una partita di Coppa del Mondo era stato Gabriel Omar Batistuta a Francia 1998, quando l’ex attaccante argentino firmò il tris contro la Giamaica.

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Per il Canada si tratta invece di una vittoria storica: il 6-0 contro il Qatar rappresenta il successo più largo mai ottenuto da una nazionale Concacaf in un Mondiale. La partita è stata indirizzata presto dalla squadra di Jesse Marsch, favorita anche dalle espulsioni qatariote: prima Al-Amin, poi Madibo, punito per il durissimo intervento su Koné del Sassuolo.

David Canada, show nel 6-0: Larin apre, poi il tris

A sbloccare il match è stato Larin al 16’, alla seconda rete consecutiva dopo quella realizzata contro la Bosnia. Poi è iniziato lo show di David, autore di due gol prima dell’intervallo e del terzo nei minuti di recupero della ripresa.

Un destro al volo, una rete da attaccante d’area e il sigillo finale: tre gol diversi, tutti pesanti, per una notte che il centravanti canadese difficilmente dimenticherà. Il Canada vola, mentre David si riprende la scena mondiale.