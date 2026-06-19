Chi è Luis Milla? Il figlio d’arte del centrocampo voluto fortemente da Fabregas: colpo in arrivo per il Como! Tutto sul regista del Getafe

Luis Milla è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista spagnolo del Getafe, classe 1994, firmerà nelle prossime ore con il club lombardo dopo l’intesa raggiunta tra le parti. Un’operazione ormai indirizzata, destinata a rinforzare in modo significativo la mediana della squadra allenata da Cesc Fàbregas.

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Il Getafe incasserà circa 6 milioni di euro dalla cessione del suo regista, reduce da una stagione brillante in Liga e chiusa da secondo miglior assistman del campionato spagnolo. Per il club madrileno si tratta di un addio pesante, soprattutto dopo la partenza di Mauro Arambarri, destinato al River Plate. Con l’uscita di entrambi, si scioglie una coppia di centrocampo che negli ultimi anni era diventata uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della squadra.

Luis Milla Como, scelta fatta: decisiva la volontà di Fàbregas

Luis Milla Como, scelta fatta: decisiva la volontà di Fàbregas – CalcioNews24.com

Nel corso dell’estate Milla aveva attirato l’interesse di diversi club. Tra le proposte ricevute c’era anche quella dell’Al-Nassr, ma il trasferimento in Arabia Saudita non si è concretizzato. Alla fine, il centrocampista ha scelto il progetto del Como, dove ritroverà anche diversi connazionali e un ambiente in forte crescita.

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L’interesse del club lariano non nasce adesso. Già durante il mercato invernale il Como aveva provato a portarlo in Italia, ma il Getafe aveva scelto di trattenerlo perché ritenuto fondamentale nella corsa alla salvezza. In quella fase, però, società e giocatore avevano trovato un’intesa per ridurre la clausola rescissoria da 20 a 6 milioni di euro, anche alla luce del contratto in scadenza nel 2027.

Tra le alternative valutate dal calciatore c’era anche il Villarreal, ma la forte volontà di Fàbregas di averlo a disposizione ha inciso in maniera decisiva sulla scelta finale.

Luis Milla Como, ruolo e caratteristiche del centrocampista spagnolo

Luis Milla Manzanares, nato a Madrid il 7 ottobre 1994, è un centrocampista centrale destro naturale, alto 1,75 metri. Il suo profilo è quello di un regista dinamico: un giocatore capace di dare ordine alla squadra, gestire il ritmo e aiutare nella costruzione bassa.

Non è un mediano puramente difensivo, ma un centrocampista di governo, intelligente nella lettura delle seconde palle e prezioso anche nella rifinitura. La sua qualità sui calci piazzati lo ha reso particolarmente incisivo nell’ultima stagione, chiusa con 1 gol e 10 assist in 37 presenze e oltre 3.200 minuti giocati.

Luis Milla Como, esperienza e qualità per il salto di livello

Cresciuto nei settori giovanili di Atlético Madrid, Rayo Vallecano e Fuenlabrada, Milla si è poi affermato tra Tenerife, Granada e Getafe, fino a diventare uno dei centrocampisti più affidabili del club madrileno.

Per il Como si tratta di un innesto di esperienza, tecnica e personalità. Un giocatore nel pieno della maturità calcistica, pronto a portare equilibrio, assist e gestione in mezzo al campo.