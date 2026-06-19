Materazzi torna a pungere Ibrahimovic: «Per quello che sta combinando è il più grande interista di sempre»

Materazzi punge Ibrahimovic: «Per quello che sta combinando è il più grande interista di sempre». L’ex difensore torna sulla rivalità tra loro due

In un’estate già complessa per il Milan, segnata da incertezze, rifiuti e un clima tutt’altro che sereno attorno al progetto rossonero, arriva anche la battuta di Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter, simbolo nerazzurro e storico rivale di tante battaglie in campo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, oggi consigliere di RedBird e figura centrale nell’area tecnica milanista.

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Materazzi Ibrahimovic, la battuta dell’ex Inter

Tra i due, nel corso degli anni, non sono mancati duelli duri, tensioni e momenti di grande intensità agonistica. Materazzi, però, ha ricondotto tutto alla dimensione del campo, senza trasformare quella rivalità in qualcosa di personale. Poi è arrivata la stoccata, destinata a far discutere soprattutto in ambiente rossonero.

Queste le sue parole: «Per me erano solo cose di campo, ma non posso dirgli niente perché è il più grande interista della storia con quello che sta combinando».

Milan, clima pesante attorno al progetto rossonero

La frase di Materazzi arriva in un momento delicato per il Milan, con Ibrahimovic finito spesso al centro del dibattito per il ruolo ricoperto all’interno del progetto targato RedBird. L’ex attaccante svedese, protagonista da calciatore anche con la maglia rossonera, viene ora osservato con attenzione per le scelte dirigenziali e per la gestione di una fase estiva considerata particolarmente complicata.

La battuta dell’ex difensore nerazzurro aggiunge così un nuovo capitolo alla storica rivalità tra Inter e Milan, con Ibrahimovic ancora una volta al centro della scena.