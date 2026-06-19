Carnevali vuole una Juve più italiana: da Frattesi a Liberali, passando per Kayode. Tutti i nomi sul taccuino del nuovo ad bianconero

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere una svolta netta con l’avvento di Giovanni Carnevali al comando delle operazioni dirigenziali. Dopo una stagione segnata da una gestione orientata soprattutto verso l’estero, il mondo bianconero si aspetta ora una linea diversa, più attenta al mercato italiano e ai profili già abituati al contesto della Serie A.

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La precedente gestione legata a Damien Comolli aveva seguito una traccia molto chiara: cercare rinforzi quasi esclusivamente fuori dai confini nazionali. Da Lois Openda del Lipsia a Edon Zhegrova e Jonathan David del Lille, fino a Jeremie Boga del Nizza, la Juventus aveva guardato soprattutto ai campionati esteri per ricostruire la rosa.

Calciomercato Juventus, la nuova rotta passa dalla Serie A

Con l’arrivo di Ottolini, l’unica vera eccezione era stata Emil Holm, arrivato dal Bologna nella sessione invernale attraverso uno scambio di prestiti con Joao Mario. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare in modo più profondo.

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Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve potrebbe tornare a pescare con maggiore convinzione nel mercato italiano. Tra i nomi monitorati ci sarebbe Domenico Berardi del Sassuolo, profilo che Carnevali conosce molto bene. Attenzione anche a Cher Ndour della Fiorentina e a Mattia Liberali del Catanzaro, giovani considerati interessanti per il presente e per il futuro.

Calciomercato Juventus, Frattesi e gli italiani all’estero

Un altro nome da seguire è quello di Davide Frattesi dell’Inter, con i bianconeri che potrebbero intrecciare il discorso anche con Carlos Augusto. Si tratta di piste complesse, ma indicative della volontà juventina di tornare a ragionare su calciatori già inseriti nel calcio italiano.

Nel mirino restano anche diversi italiani oggi all’estero: Destiny Udogie del Tottenham, Michael Kayode del Brentford, Federico Chiesa del Liverpool, Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid e il giovane Luca Koleosho, messosi in evidenza al Paris FC. La nuova Juventus potrebbe ripartire da una base più italiana.