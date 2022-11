Pelè, parla la figlia: «Non è un’emergenza, ma un controllo di routine»

Preoccupano le condizioni di Pelè, ma la figlia della Perla Nera rassicura: «Non si tratta di un’emergenza, era programmato»

Le condizioni di salute di Pelè preoccupano. La leggenda brasiliana è stata ricoverata all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, ma la figlia Kely Nascimiento e il manager, Joe Fraga, vogliono rassicurare sulle reali condizioni di salute.

LA FIGLIA – «Mio padre è ricoverato in ospedale, sta regolando i farmaci. Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli si trovano in Brasile ed io ci andrò a capodanno. Non c’è nessuna sorpresa e nessuna emergenza».

IL MANAGER – «Si tratta di controlli mensili che fa abitualmente da quando gli è stata diagnosticata la malattia».

ESPN Brasile però ha comunicato che il giocatore non risponde alla chemioterapia e che, appena arrivato, la situazione preoccupasse i medici, che lo hanno trovato gonfio e hanno anche riscontrato un’insufficienza respiratoria da scompenso cardiaco.