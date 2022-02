Sindaco Spezia: «Italiano? Amarezza per la sua fuga. Come sentirsi traditi dalla moglie»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sindaco di La Spezia, Pierluigi Perucchini, ha parlato ai microfoni di ViolaNews in vista del ritorno di Italiano a Spezia con la Fiorentina. Le sue parole:

ITALIANO – «C’è attesa per la partita di domani. Le curve sono già esaurite. Aspettiamo questa partita da inizio campionato per il ritorno di Italiano qui. La sua fuga ci ha lasciato un po’ di amarezza. E’ un po’ come sentirsi traditi dalla moglie. Resta un grande allenatore ed è uno spettacolo veder giocare le sue squadre. Eravamo tutti innamorati di lui per questo ci siamo sentiti traditi. Ha fatto la storia di questa società e sarebbe bello arrivasse un segnale d’affetto verso i tifosi»

PRONOSTICO – «Il pareggio mi andrebbe benissimo, sarebbe bello vedere altri gol dopo la partita di Salerno e sapendo come gioca la Fiorentina di Italiano non è difficile che ciò possa accadere».