Fiorentina, con lo Spezia tocca ad Amrabat: ultima possibilità per il centrocampista

Vista la squalifica di Torreira, contro lo Spezia sarà Amrabat a guidare la manovra della Fiorentina. Per il centrocampista sarà l’ultima occasione

La Fiorentina di Vincenzo Italiano farà tappa domani al Picco di La Spezia dove incontrerà la sua ex squadra. Lo farà senza Lucas Torreira, il faro del suo centrocampo, e al posto dell’uruguaiano ci sarà quasi sicuramente Amrabat. E per il marocchino, come riportato dal Corriere dello Sport, si tratterà dell’ultima possibilità in viola.

L’ex Verona è stato a un passo dal Tottenham a gennaio, salvo poi venir scartato per l’arrivo di Bentancur, e adesso si ritrovare alla Fiorentina a giocarsi le sue ultime carte. Contro lo Spezia guiderà il gioco dei viola e dovrà dimostrare il suo valore per guadagnarsi una riconferma in futuro.