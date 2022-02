Conferenza stampa Thiago Motta: «I tifosi ci sosterranno contro la Fiorentina. Rispetto Italiano»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Fiorentina.

IDEA DI GIOCO – «Noi giocheremo come sempre. Ogni partita ha una storia a sé, proveremo a sfruttare le nostre qualità e a limitare al contempo i loro punti di forza. La Fiorentina è una buona squadra, che lotta per andare in Europa, ma anche noi lottiamo per il nostro obiettivo».

TIFOSI – «Ci aiuteranno sicuramente. Tutte le volte che giochiamo in casa abbiamo sempre qualcosa in più. Sono convinto che faremo una grande partita, il sostegno del pubblico ci può dare una mano».

ITALIANO – «Italiano ha fatto un buon lavoro quando era allo Spezia, è un allenatore che ha dimostrato un grande valore e anche per questo è arrivato in una squadra come la Fiorentina. Da parte mia c’è rispetto per lui e per quello che ha fatto, ma noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi. Daremo il massimo per fare bene».