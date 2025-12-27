Perin Genoa, l’indiscrezione sulla cessione del portiere della Juve: «I rossoblù faranno un tentativo importante». Le parole

Perin Genoa, arriva l’indiscrezione sull’eventuale cessione del portiere bianconero: «I rossoblù faranno un tentativo importante»

Il mercato invernale entra nel vivo e si riaccende la pista che porta Mattia Perin di nuovo al Genoa. Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il portiere della Juventus sarebbe infatti disposto a tornare in rossoblù per dare un contributo decisivo nella corsa salvezza.

Sul fronte del giocatore l’operazione ha subito una forte accelerazione, ma tra i due club restano ancora diversi aspetti delicati da definire prima di poter arrivare alla fumata bianca.

Le strategie dei club Il Genoa ha individuato in Perin il profilo ideale: conosce alla perfezione l’ambiente rossoblù e garantisce affidabilità immediata. Il gradimento del portiere, però, non è sufficiente a chiudere l’operazione. La Juventus, da sempre poco incline a cedere un vice di assoluta sicurezza durante la stagione, valuta con grande cautela l’ipotesi di privarsi della sua principale alternativa a Michele Di Gregorio.

Se il dialogo con i bianconeri dovesse arenarsi per questioni economiche o tecniche, il Grifone ha comunque già sondato piste estere, tra cui quella che porta al croato Dominik Livakovic. Saranno le prossime settimane a chiarire se il “tentativo importante” del Genoa riuscirà davvero a scalfire le resistenze della Continassa.

PAROLE – «Mattia Perin, il portiere della Juventus ex Genoa, potrebbe tornare al Genoa. Operazione che vi abbiamo svelato qui all’interno del canale. Vi avevo anche detto di come però la Juventus non volesse privarsi di Perin. La novità è che ad oggi esiste un accordo tra il Genoa e Mattia Perin. Manca l’accordo tra club, manca l’accordo tra Juventus e Genoa per Perin. Non sarà un accordo facilmente raggiungibile. Quindi, insomma, il Genoa sta lavorando anche su altre piste a livello di portieri come per esempio Livakovic, ma sicuramente il Genoa farà un tentativo importante con la Juventus per capire se riuscirà ad arrivare a Perin, che ha già detto sì al Genoa. Ve lo racconteremo, ve lo sveleremo, capiremo insieme se questo tipo di operazione potrà andare avanti, ma il Genoa sta cercando un portiere e Perin è il numero uno della lista».

