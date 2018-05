Perin svela: «Juve? Ho già scelto il mio futuro»

Il portiere del Genoa, Mattia Perin, ha parlato del suo futuro. L’estremo difensore non ha chiuso le porte alla Juventus

Mattia Perin alla Juventus? Il portiere del Genoa è corteggiato dai bianconeri e oggi in Lega c’è stato un contratto tra Marotta e Perinetti per parlare del trasferimento dell’estremo difensore alla Juve. Il portiere del Genoa, intervenuto in occasione di Una Notte per il Gaslini, ha parlato a Premium Sport aprendo le porte alla Juventus nonostante la presenza di Wojciech Szczesny: «E’ probabile che vada via ma ancora non si sa dove potrei giocare l’anno prossimo. Ci saranno degli incontri della società in questi giorni e queste settimane».

Prosegue il portiere parlando in particolare del possibile trasferimento alla Juventus, dopo che Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla squadra bianconera: «Juve? Io non ho paura di andare in un grande club. Non c’è solo la Juventus ad avere due grandi portieri. Forse alla Juve è più difficile ma io non ho paura. Se andrò via dal Genoa ci sarà da sudarsi la maglia da titolare: questo è il mio obiettivo e voglio riuscirci. Se ho una preferenza sul futuro? Sì, ho una preferenza. Quale? Non lo dico (ride, ndr)».