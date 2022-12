Perugia, Castori: «La sosta non ci voleva, ma almeno recuperiamo le energie»

Fabrizio Castori, allenatore del Perugia, ha parlato dopo la vittoria in campionato contro il Benevento. Le dichiarazioni

Fabrizio Castori, allenatore del Perugia, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «La sosta non ci voleva, ma almeno recuperiamo le energie. Per come giochiamo noi il ritmo è fondamentale. Dispiace per come abbiamo affrontato questo finale: eravamo arrivati al top, ma dovremo ripartire con lo stesso atteggiamento. I ragazzi, anche quelli giovani, hanno fatto una grande partita. Dopo la vittoria con il Venezia abbiamo invertito il trend, giocando poi con un ritmo infernale: ora è dura per tutti giocare contro di noi».