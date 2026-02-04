Connect with us
Petardo Audero voto 0! 7 al ritorno a casa di Messi mentre il ‘caso’ mascotte al Newcastle… | Le contro-pagelle dal mondo di Calcionews24 – VIDEO

Petardo Audero voto 0! Messi può tornare a casa mentre il ‘caso’ mascotte al Newcastle… | Le contro-pagelle dal mondo di Calcionews24 – VIDEO

Una settimana intensa, segnata da gesti nobili, proteste silenziose e il solito caos delle trattative.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I Top: Audero e i Tifosi

VOTO 10 a Emil Audero. Il portiere della Cremonese è l’uomo copertina. Colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti, si rialza e sceglie di restare in campo. La sua dichiarazione è da capitano vero: “Non ho lasciato il campo, altrimenti l’Inter avrebbe rischiato la sconfitta a tavolino”. Di contro, VOTO 0 all’autore del lancio: un gesto inqualificabile. VOTO 9 allo Stadio Olimpico. Sembra un paradosso, ma il vuoto durante Lazio-Genoa urla più di mille cori. La diserzione come forma di protesta ricorda a tutti una verità fondamentale: il calcio, senza la gente, non esiste.

I Flop: Caos Mercato e Newcastle

VOTO 4 al Calciomercato di Serie A. Una sessione invernale caotica, definita “in ritardo come i regali di Natale”. Emblema del disordine è il caso Rui Modesto: l’esterno passa dall’Udinese al Palermo a soli tre secondi dal gong. Troppa improvvisazione. VOTO 2 al Newcastle. In Inghilterra fa discutere il caso della mascotte, un bambino lasciato solo in mezzo al campo nel pre-partita. Un’immagine triste che merita provvedimenti immediati: il rispetto per i più piccoli deve venire prima dello show.

Storie dal Mondo: CR7, Messi e Brignoli

VOTO 5 a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese perde la pazienza e “sciopera” contro il fondo PIF per i mancati rinforzi all’Al-Nassr. Un atteggiamento che stona con il momento della squadra. VOTO 7 alla suggestione Messi. La “Pulce” potrebbe tornare a casa: si parla di un contratto part-time col Newell’s Old Boys da gennaio a giugno 2027. Un romanticismo che fa bene al cuore, prima del ritorno in MLS. VOTO 8 ad Alberto Brignoli. Il portiere, famoso per il gol al Milan col Benevento, ci ricasca (questa volta contro Trubin) e la butta sul ridere citando il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo: “Gol come Aldo in Tre uomini e una gamba”. Eroe di giornata.

