Petizione Spagna: rigiocare con l’Italia per il fallo di mano di Chiellini

In Spagna è partita la petizione da presentare alla UEFA per far rigiocare la gara contro l’Italia per un presunto fallo di mano di Chiellini

L’Italia è volata in finale di Euro 2020 battendo la Spagna ai rigori. Grande battaglia in campo e sportività tra i protagonisti con Luis Enrique autentico gigante dello sport. Ma ai tifosi non è andata giù l’eliminazione.

Su Twitter impazza la petizione da firmare e presentare alla UEFA per far rigiocare la gara contro l’Italia per un presunto fallo di mano di Chiellini in area.