Pezzella Atalanta, tutto fatto: arriva in prestito dal Parma

L’Atalanta chiude la trattativa con il Parma per Giuseppe Pezzella: il terzino arriva in prestito. Tutti i dettagli

L’Atalanta trova finalmente il suo vice Gosens. Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Parma per Giuseppe Pezzella: il laterale sinistro arriverà in prestito.

Domani previste le visite mediche con Gasperini che trova un altro tassello fondamentale per la squadra. Resta da verificare ora la situazione relativa a Gianluca Frabotta, da tempo accostato all’Atalanta. Con Pezzella in nerazzurro potrebbe esserci il via libero per Ruggeri alla Salernitana.