Piatek: «Voglio segnare a Inter e Milan. Ronaldo il fenomeno il mio idolo». Le parole dell’attaccante polacco della Fiorentina

Krzysztof Piatek ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina verso il match contro l‘Inter.

Le sue parole: «Voglio aiutare la squadra contro l’Inter, che è una grande squadra. Sono i campioni d’Italia, ma sono molto concentrato e voglio fare gol. Il mister è sembrato attivo in partita e in allenamento. Io posso fare di più, non solo quando faccio gol ma anche per aiutare la squadra in mezzo al campo».

E ancora: «Dobbiamo vincere le prossime partite. Sono un attaccante e devo fare gol ma la squadra bisogna aiutarla anche in fase difensiva. Idolo da piccolo? Ronaldo il fenomeno. Quella contro i nerazzurri sarà una grande partita. Loro sono i campioni d’Italia, ma anche noi siamo forti e vogliamo vincere questa partita».

MILAN – «Partita contro il Milan? Ho dei bei ricordi dei rossoneri, voglio fare gol contro di loro però. Dobbiamo vincere anche contro di loro. Obiettivo della squadra? L’Europa».