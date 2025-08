Piccoli Atletico Madrid, gli spagnoli hanno fatto a sorpresa un sondaggio! Ecco la posizione del club

Piccoli Atletico Madrid, gli spagnoli hanno fatto a sorpresa un sondaggio per l’attaccante! Ecco la posizione del club rossoblù

Il nome di Roberto Piccoli, giovane attaccante classe 2001 in forza al Cagliari, è salito alla ribalta nel panorama del calciomercato internazionale. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e noto per la sua abilità nel gioco aereo e la capacità di attaccare la profondità, Piccoli sta attirando l’interesse di diversi top club europei grazie alle sue recenti prestazioni in Serie A.

Premier League e Liga osservano da vicino

Come riportato dal Corriere dello Sport, le sirene del mercato provenienti dalla Premier League e dalla Liga spagnola si fanno sempre più insistenti. Il West Ham United, formazione della massima serie inglese guidata da David Moyes, avrebbe manifestato un concreto interesse per il centravanti italiano, monitorando con attenzione gli sviluppi della sua situazione contrattuale.

L’Atletico Madrid pronto a muoversi

Tra i club più attivi, l’Atletico Madrid sembra aver preso l’iniziativa. I Colchoneros, allenati da Diego Simeone, non si sono limitati ad osservare da lontano ma hanno avviato contatti diretti con il Cagliari per sondare la possibilità di un trasferimento. Questo approccio diretto indica una volontà chiara da parte del club madrileno di inserire Piccoli nella propria rosa, valorizzando un profilo giovane, fisico e con ampi margini di crescita.

Un affare che potrebbe decollare

La mossa dell’Atletico Madrid pone la squadra spagnola in una posizione di vantaggio rispetto agli altri club interessati, come il West Ham, ancora fermi alla fase di osservazione. Il Cagliari, dal canto suo, valuta con attenzione le offerte per il suo numero 91, consapevole del potenziale economico di un’eventuale cessione.