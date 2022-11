Pimenta: «Pogba un combattente, sa cosa può e cosa non può fare»

Rafaela Pimenta, potente procuratrice, ha voluto raccontare nuovi dettagli su Paul Pogba: le sue dichiarazioni

Intervistata da Marca, Rafaela Pimenta ha rilasciato una nuova intervista sul centrocampista della Juventus Paul Pogba.

POGBA – «Paul è sempre stato molto chiaro su cosa si aspettava da me e cosa si aspettava da Mino. I ruoli sono stati definiti man mano che la relazione progrediva. È un combattente, un uomo con molto carattere. È molto serio. Sa cosa può e cosa non può fare. È una persona molto aperta, gli piace ballare. È un professionista serio al massimo. Per lui l’impegno che la Juve ha voluto con lui è una responsabilità. Comprende perfettamente la sua responsabilità nel calcio».

