Pinto prima di Bodo/Glimt – Roma: «Siamo cresciuti dopo il 6-1»

IL dirigente della Roma Tiago Pinto ha parlato prima della sfida contro il Bodo/Glimt: «Siamo cresciuti dopo il 6-1»

Di seguito, le parole di Tiago Pinto a DAZN nel prepartita di Bodo/Glimt Roma.

IL 6-1 – «La scorsa è stata la partita più brutta della nostra vita. Le grandi squadre nei momenti pesanti imparano. Penso sia successo questo. La squadra ha cambiato molot e ha cmabiato modulo. Sono cineuq mesi con Mourinho, tutti i giocatori sono cresciuti. Siamo qui per vincere, per la ROma e per i tifosi.

ZANIOLO – «A Roma si parla sempre di mercato. Quella di Nicolò è la prima stagione dopo due brutti infortuni: deve ritrovare fiducia e deve recuperare dal piccolo problema al flessore, per noi non c’è nessun problema».

CAMPO SINTETICO – «Non ci sono scuse: su questo campo è più difficile, ma siamo qua per vincere».