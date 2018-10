Pioli pungola i suoi: «Pjaca sia più entusiasta. E su Simeone…»

Le parole di Pioli alla vigilia di Lazio-Fiorentina, valida per la giornata numero 8 di Serie A, che pungola Pjaca e Simeone

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Lazio: «Continuiamo con la nostra filosofia di gioco, vogliamo far bene contro la Lazio. Non puoi mollare un attimo quando giochi contro squadre molto forti. La Lazio abbina prestanza fisica alla qualità tecnica, sono una squadra forte sia sul punto di vista dei singoli che come collettivo. Mi aspetto una Lazio determinata, so quanto può pesare una sconfitta nel derby di Roma. Saranno cattivi dal punto di vista dell’agonismo, la Fiorentina non dovrà essere da meno».

Pioli ritorna sulle polemiche legate a Fiorentina-Atalanta: «Mi piace parlare dei miei giocatori e non di altri, il resto mi interessa poco. Quindi pensiamo a noi. Badelj? Sono contento di ritrovarlo, è un calciatore al quale ho voluto molto bene. E’ stato un punto di riferimento per i suoi compagni in viola. Ho provato a fare in modo che rimanesse ma lui ha fatto poi altre scelte». Prosegue Pioli, parlando dei singoli attaccanti del tridente: «Chiesa deve continuare così, non si ferma mai. Pjaca sta bene, anzi vorrei vederlo più entusiasta, deve provare le giocate senza problemi, senza sentire la pressione di dover dimostrare sempre qualcosa. Simeone? Il gol non deve diventare motivo di nervosismo».