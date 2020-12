Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma.

PRESTAZIONE – «È una serata storta. Il Parma ha giocato una buona partita, noi avremmo potuto pareggiare prima ma non ci siamo riusciti. Va bene così, il Milan ha cuore. Giochiamo sempre per vincere, ma per come si è messa mi tengo il punto».

INFORTUNI – «Le difficoltà aumentano e questi infortuni ci costringeranno a meno rotazioni. Mi dispiace per Bennacer».

IBRAHIMOVIC – «Con lui siamo molto forti, non c’è dubbio. Ma anche oggi abbiamo creato tanto, riempiendo l’area con numerosi calciatori. Lui dà più presenza là davanti, ma la squadra ha sempre fatto bene sia con sia senza Zlatan».