Pressioni politiche fermano l’operazione Andrea Pirlo: cambia lo scenario per il nuovo CT. Tutti gli aggiornamenti

Il possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale italiana si è improvvisamente arrestato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il percorso che avrebbe dovuto portare alla definizione dell’accordo con la FIGC è stato bloccato nelle ultime ore, nonostante sembrasse ormai vicino alla conclusione.

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La questione legata alla collaborazione di Pirlo con Fonbet, importante piattaforma russa di scommesse sportive, era stata chiarita sia dai legali dell’ex centrocampista sia attraverso un recente messaggio pubblicato dallo stesso allenatore. Le spiegazioni fornite avevano contribuito a superare le perplessità iniziali.

Tuttavia, le forti pressioni provenienti dal mondo politico avrebbero convinto il presidente Giovanni Malagò, a non concedere il via libera definitivo all’operazione. Di conseguenza, gli incontri programmati per domani sono stati cancellati e l’intera macchina organizzativa è stata fermata.

Adesso si apre una nuova fase di riflessione per il calcio italiano, chiamato a individuare un nuovo commissario tecnico in un momento particolarmente delicato. L’esclusione di Pirlo, inoltre, potrebbe avere ripercussioni anche sul ruolo di Paolo Maldini come direttore tecnico, soprattutto nel caso in cui la scelta finale non rispecchiasse il progetto condiviso.

Nei giorni scorsi Malagò aveva indicato martedì 28 luglio, in occasione dell’Assemblea di Lega, come possibile data per l’annuncio del nuovo CT. Alla luce degli ultimi sviluppi, però, resta da capire se la FIGC riuscirà ad arrivare all’appuntamento con un nome già definito.