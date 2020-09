Pirlo: «Problema centravanti? C’è anche Dybala…» – VIDEO

Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato dell’attaccante nella conferenza stampa post partita della Sampdoria

REPARTO OFFENSIVO – «Vedremo, io ho in testa un calcio con il centravanti. Se non dovesse arrivare ho in mente altre soluzioni. L’importante è coprire tutte le zone d’attacco».

DYBALA – «Dybala è un giocatore di qualità che può giocare ovunque. Assieme a Kulusevski, al posto di Kulusevski. Quando avremo tutti a disposizione vedremo»